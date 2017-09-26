Galatasaray taraftarlarına şok! Taraftar alınmayacak...

Derbilerde uygulanan bu karar ise Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı.

Konya İl Güvenlik Kurulu ise Konyaspor-Galatasaray maçına sarı kırmızı taraftarların da alınmaması kararını verdi.

Ağustos ayında Beşiktaş ile oynadığı mücadelede meydana gelen saha olaylarından dolayı 5 maçlık seyircisiz oynama cezası alan Konyaspor bu maça taraftarlarından yoksun çıkacak. Ancak bu maçta Galatasaray lı taraftarlar yerini alması bekleniyordu.

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