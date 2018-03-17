Galatasaray taraftarından Afrin pankartı

FENERBAHÇE deplasmanına gelen Galatasaray taraftarları, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için pankart açtılar.

"ÇANAKKALE RUHU AFRİN'DE"

Sarı-kırmızılı takımı desteklemek için Kadıköy'de kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Galatasaray taraftarları, Mehmetçik'i de unutmadı.

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, "Çanakkale ruhu Afrin'de" yazılı pankartla Zeytin Dalı Hareketı'na katılan askerlerimize destek oldu.