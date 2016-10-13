Galatasaray son şampiyona yenildi

MÜCADELEYE Galatasaray Odeabank; Sinan Güler, Preldzic, Dentmon, Daye ve Tyus ile başlarken, CSKA Moskova ise De Colo, Augustine, Jackson, Vorontsevich, ve Kurbanov 5’i ile sahaya çıktı. Rus ekibi hücumda pota altını etkili kullanarak 4-0 ile başladı. Sinan ve Tyus ile etkili olan sarı-kırmızılılar maçta 3 dakika geri kalırken durumu 8-8 yaptı. Hücumda sayı bulmakta zorlanan Galatasaray Odeabank, Moskova’nın hızlı hücumlarını durduramayınca periyodun bitimine 2 dakika kala 22-17 geriye düştü. Son anlarda aradaki sayı farkını azaltamayan sarı-kırmızılılar, Fridzon’un üçlüğü de engel olamayınca 9 sayı farkla 27-18 periyodu geride tamamladı.

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