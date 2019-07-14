Galatasaray Emre Mor'a yıllık 1.8 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası teklif ederken, oyuncunun sarı-kırmızılı takımdan beklentisinin yıllık en az 3 milyon Euro maaş ve 1.5 milyon Euro imza parası olduğu belirtildi. Konuşmada dikkat çeken diğer detay ise genç futbolcunun Monaco'ya gitmesi durumunda yıllık maaş talebinin 1.8 milyon Euro olması...Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2019, 20:52
Galatasaray son dakika haberi: Emre Mor'dan flaş açıklama!
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Emre Mor transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Menajerlik şirketi, Emre Mor ve Galatasaray arasında kriz büyümüş ve WBD Menajerlik Şirketi CEO'su Erik Alonso, genç oyuncu için kardeşi ile olan görüşmeleri paylaşmıştı. Emre Mor hakkında çıkan haberlere yanıt verdi