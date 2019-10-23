Galatasaray, Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu

BU sonuçla Galatasaray bir puanla grubun son sırasında kalırken, Real Madrid ise 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.

10'uncu dakikada Belhanda'nın ara pasıyla kaleci Courtois ile karşı karşıya kalan Adnone'nin yaptığı vuruşu, Belçikalı file bekçisi son anda çeldi.



11'inci dakikada Seri'nin kullandığı duran topta Andone ceza sahası içerisinde vuruşunu yaptı, Courtois meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



12'nci dakikada Belhanda'nın ceza sahası içerisine gönderdiği uzun topta bomboş kalan Babel, meşin yuvarlağı kontrol edemedi.



14'üncü dakikada Benzema topu aldı ve ceza sahasına kadar sürdü. Benzema'nın pasıyla topla buluşan Rodrygo'nun vuruşu Muslera'da kaldı.



18'inci dakikada orta sahada sarı kırmızılı takımın kaybettiği topta Hazard hızlı çıktı. Benzema'yla paslaşan Hazard, ceza sahasına girdi ve topu içeri çevirdi. Kroos'un vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.



28'inci dakikada Kroos topla hızla ilerledi ve pasını sol kanatta bulunan Hazard'a attı. Hazard'ın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruş Muslera'nın üzerine gitti.



38'inci dakikada Babel'in sol kanattan içeri kestiği topa Belhanda'nın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşu Courtois kurtardı.



40'ıncı dakikada Benzema'nın vuruşu üstten auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.



53'üncü dakikada Marcao'nun pas hatasıyla hızlı çıkan Real Madrid'de Benzema, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Muslera topu kornere çeldi.



64'üncü dakikada Hazard ceza sahasında topla buluştu ve kaleci Muslera'yı geçerek boş kaleye vuruşunu yaptı. Direkten dönen top oyun alanına döndü.



84'üncü dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan içeri kestiği topa Nzonzi kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.



Mücadele deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.



BELHANDA ISLIKLANDI



Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı müsabakanın 66'ncı dakikasında oyundan çıkan Younes Belhanda, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Faslı oyuncuyu protesto ederken, Belhanda oyundan çıktığı sırada taraftarlara yönelik hareketlerde bulundu. Bu hareketlerin ardından Galatasaraylı taraftarlar daha da öfkelenerek Belhanda'yı protesto etmeye devam etti. Tepki sırasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve beraberindeki heyet taraftarlara, "Yapmayın" uyarısında bulundu. Belhanda oyundan çıktıktan sonra direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

STAT: Türk Telekom



HAKEMLER: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini



GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Donk (Dk 45+1 Feghouli), Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri (Dk. 77 Emre Mor), Belhanda (Dk. 66 Ömer Bayram), Babel, Andone



REAL MADRID: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde (Dk. 79 Rodriguez), Rodrygo (Dk. 82 Jovic), Hazard (Dk. 78 Vinicius Jr.), Benzema



GOL: Dk. 18 Kroos (Real Madrid)



SARI KARTLAR: Seri, Nzonzi, Marcao, Mariano (Galatasaray) - Kroos (Real Madrid)