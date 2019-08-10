Galatasaray PFDK'ya sevk edildi!

GALATASARAY, Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 07.08.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir