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Galatasaray PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray, Akhisarspor maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

SPOR 09.08.2019, 07:41 Melike Temir
Galatasaray PFDK'ya sevk edildi!
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GALATASARAY, Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 07.08.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

#Galatasaray #PFDK #sevk #Akhisarspor
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