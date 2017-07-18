Galatasaray, Östersunds maçı hazırlıklarını sürdürdü

TEKNİK Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve eşli pas çalışmalarıyla başladı. Daha sonra topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 taktik çalışmalar üzerinde durulurken, idman son bölümdeki orta ve sonuçlandırma çalışmasının ardından tamamlandı. Younes Belhanda, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Galatasaray , Östersunds karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 19.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenman ile tamamlayacak.

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