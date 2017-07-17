Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Galatasaray Östersunds maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Galatasaray Östersunds maçı hangi kanalda sorusu ile UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş maçına çıkacak olan Sarı Kırmızılı temsilcimiz, turu elde etmek için mücadele edecek. Galatasaray Östersunds maçında taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayacak. Peki, Galatasraay Östersunds maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

Galatasaray Östersunds maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Galatasaray Östersunds maçı hangi kanalda sorusu ile UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş maçına çıkacak olan Sarı Kırmızılı temsilcimiz, turu elde etmek için mücadele edecek. Galatasaray Östersunds maçında taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayacak. Peki, Galatasraay Östersunds maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:24
Galatasaray Östersunds maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
banner404

GALATASARAY  Östersunds maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak sorusu, bu maçı yakından takip edecek futbolseverler tarafından sorgulanmaya başlandı. İlk maçı Östersunds'un sahasında kaybeden Galatasaray, tur şansını kendi evinde arayacak. Peki, Galatasaray Östersunds maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte, mücadele öncesi bazı detaylar

GALATASARAY ÖSTERSUNDS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme mücadelesi rövanş maçında Galatasaray, 20 Temmuz Perşembe günü, İsveç ekibi Östersunds ile mücadele edecek. 20.30'da başlayacak olan mücadele, D-Smart Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibiyle 20 Temmuz Perşembe günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların daha sonra topa sahip olma çalışmaları yaptığı bildirildi. Koşuyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

RAKİP EVİNDE GALİP

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Östersunds, İsveç Birinci Futbol Ligi'nde konuk ettiği Djurgardens'i 2-1 yendi.Puan tablosunun 6. basamağındaki Östersunds, ligin 15. haftasına 5. sırada giren Djurgardens'i ağırladı. Östersunds, Mensah'ın 23 ve Bergqvist'in 50. dakikada attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.Önceki 2 haftada yaşadığı puan kayıplarının ardından 3 puan alan Östersunds, 26 puanla 5. sıraya yükseldi.Galatasaray, 2-0 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının rövanşında, 20 Temmuz Perşembe günü Östersunds'u konuk edecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayÖstersundsLigHangi KanaldaSaat Kaçta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Golf heyecanı sona erdi
Golf heyecanı sona erdi
BAL'da şampiyon Serik
BAL'da şampiyon Serik
Bahçeşehir yine şampiyon
Bahçeşehir yine şampiyon

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim