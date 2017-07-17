Galatasaray Östersunds maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

GALATASARAY Östersunds maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak sorusu, bu maçı yakından takip edecek futbolseverler tarafından sorgulanmaya başlandı. İlk maçı Östersunds'un sahasında kaybeden Galatasaray, tur şansını kendi evinde arayacak. Peki, Galatasaray Östersunds maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte, mücadele öncesi bazı detaylar

GALATASARAY ÖSTERSUNDS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme mücadelesi rövanş maçında Galatasaray, 20 Temmuz Perşembe günü, İsveç ekibi Östersunds ile mücadele edecek. 20.30'da başlayacak olan mücadele, D-Smart Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibiyle 20 Temmuz Perşembe günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların daha sonra topa sahip olma çalışmaları yaptığı bildirildi. Koşuyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

RAKİP EVİNDE GALİP

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Östersunds, İsveç Birinci Futbol Ligi'nde konuk ettiği Djurgardens'i 2-1 yendi.Puan tablosunun 6. basamağındaki Östersunds, ligin 15. haftasına 5. sırada giren Djurgardens'i ağırladı. Östersunds, Mensah'ın 23 ve Bergqvist'in 50. dakikada attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.Önceki 2 haftada yaşadığı puan kayıplarının ardından 3 puan alan Östersunds, 26 puanla 5. sıraya yükseldi.Galatasaray, 2-0 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının rövanşında, 20 Temmuz Perşembe günü Östersunds'u konuk edecek.