Galatasaray Nzonzi'yi resmen açıkladı!
Galatasaray, Steven Nzonzi ile sözleşme imzalandığını açıkladı
SPOR 16.08.2019, 20:02 16.08.2019, 20:56 Enes Subaşı
KULÜPTEN yapılan açıklamada 'Profesyonel futbolcu Steven N’Kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.' ifadelerine yer verildi.
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