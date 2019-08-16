Galatasaray Nzonzi'yi resmen açıkladı!

KULÜPTEN yapılan açıklamada 'Profesyonel futbolcu Steven N’Kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.' ifadelerine yer verildi.

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