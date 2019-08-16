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Galatasaray Nzonzi'yi resmen açıkladı!

Galatasaray, Steven Nzonzi ile sözleşme imzalandığını açıkladı

SPOR 16.08.2019, 20:02 16.08.2019, 20:56 Enes Subaşı
Galatasaray Nzonzi'yi resmen açıkladı!
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KULÜPTEN yapılan açıklamada 'Profesyonel futbolcu Steven N’Kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.' ifadelerine yer verildi.

Steven Nzonzi,  sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray, Steven Nzonzi transferini bu video ile duyurdu; "Nzonzi burada"

#Galatasaray
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