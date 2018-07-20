Galatasaray Ndiaye'yi kiraladı

Son dakika haberine göre; Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında Stoke City'ye sattığı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı. Stoke City ile aradaki ufak pürüzlerin çözülmesinin ardından Senegalli yıldızın takıma katılması bekleniyor. Badou Ndiaye, geçtiğimiz sezon devre arasında 16 milyon Euro bonservisle İngiliz kulübüne transfer olmuştu

banner498
Galatasaray Ndiaye'yi kiraladı
banner404

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Galatasaray, çok önemli bir hamleye imza attı.

Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon Euro bonservisle sattığı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinde mutsuz olan 27 yaşındaki oyuncunun, Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkisiyle Galatasaray'a tekrar dönmek için ısrarcı olduğu, Stoke City yönetiminin de bu transfere sonunda onay verdiği öğrenildi. Ndiaye'nin kulübüyle aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından birkaç gün içinde takıma katılması bekleniyor.

YORUM EKLE
Gönder

banner495

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479

banner386