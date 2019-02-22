Galatasaray, Muslera'nın yedeğini buldu

GALATASARAY'da Fernando Muslera'nın ardında yerli bir kaleci arayışında teknik direktör Fatih Terim, Rizespor'dan Gökhan Akkan'ı istiyor. 24 yaşındaki kaleci Rizespor'da gösterdiği performansla dikkat çekerken, 30 yaş üzerindeki alternatifleri Volkan Babacan ve Fatih Öztürk'e göre öne çıkıyor.

UJKANI'Yİ YEDEK KULÜBESİNE GÖNDERDİ

Rizespor ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunan Gökhan Akkan, Serie A'da uzun yıllar forma giyen tecrübeli eldiven Samir Ujkani'yi yedek bırakarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gökhan Akkan, performansıyla Mircea Lucescu'nun da dikkatini çekti ve kendisine A Milli Takım rotasyonunda yer buldu.