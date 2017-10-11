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Galatasaray maçı için sert açıklama

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, hafta sonu Galatasaray'la yapacakları maça ilişkin, "Galatasaray maçında tabiri caizse korakor, kıran kırana bir mücadele olacak." dedi

Galatasaray maçı için sert açıklama

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, hafta sonu Galatasaray'la yapacakları maça ilişkin, "Galatasaray maçında tabiri caizse korakor, kıran kırana bir mücadele olacak." dedi

11 Ekim 2017 Çarşamba 18:04
Galatasaray maçı için sert açıklama
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YILMAZ, Medicana Sağlık Grubu ile yapılan 1 yıllık sağlık sponsorluğu anlaşmasının Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 
 
Maçta cezaları nedeniyle taraftarlarının tribünde yer almayacağını hatırlatan Yılmaz, "Galatasaray seyircisi stada girecek. Biz, kendi seyircimizin olmadığı bir yerde başka takımın seyircisinin gelmesini yanlış buluyoruz. Bununla ilgili daha önce başvurularımız olmuştu. Olumsuz yanıt aldık." diye konuştu.
 
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:
"Ali Çamdalı'nın da affedilmesiyle takımda daha güçlü çalışmalar oldu. Çalışmalara baktığımızda arkadaşlarımızın üst seviyede olduğunu görüyoruz. Geçmiş yıllardaki başarılarımız hep yardımlaşma, arkadaşlık ve bütünleşmeyle oldu. Şu anda aynı şekilde çalışıyoruz. Epey ileri seviyeye geldik, diyebiliriz. Birkaç maç sonra istediğimiz seviyelerde olacağız, diye düşünüyorum. Galatasaray maçında galip gelmek için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray maçında tabiri caizse korakor, kıran kırana bir mücadele olacak."
 
Sponsorluk anlaşması
 
Yılmaz, takımların içinde bulundukları ekonomik durumlar nedeniyle sponsorlukların önemli olduğunu vurguladı. 
 
Önemli ve güvenilir bir grupla anlaşma yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Yılmaz, "Medicana Sağlık Grubu bize her zaman destek verdi. Konyaspor olarak emin ellerdeyiz. Futbolcularımız ve bizlerin sağlığı güven altında." değerlendirmesinde bulundu. 
 
Konya Medicana Sağlık Grubu Genel Müdürü Lütfi Şimşek ise hastane olarak iyi günde ve kötü günde her zaman Atiker Konyaspor'un yanında olmaktan gurur duyduklarını söyledi. 
 
Şimşek, her sene sponsorluğun yenilenmesinin kendileri için de bir test olduğuna işaret ederek, "Demek ki sunduğumuz hizmetleri beğeniyorsunuz ki bunu yeniliyoruz." ifadesini kullandı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKonyaspor Kulübü Başkanı
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