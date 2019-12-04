'Galatasaray maçı bizim için önemli'

Cemali AYGIR

ZİRAAT Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor ile karşılaşarak 5-1’lik skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Erol Bulut’un yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Juanfran, Lokman ile Cisse katılmadı. Adanaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular antrenmanı toplu halde koşu yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmasının ardından dar alanda turnuva yaptı.

'EKSİKLERİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ'

Antrenman öncesinde çalışmaları değerlendiren Erol Bulut, tüm maçların zor geçtiğini aktardı. Bulut, "Süper Lig’de kolay kazanılan maç zaten yok. Haftalardır iyi oynayan bir Alanyaspor vardı ama maalesef istediğimiz golleri bulamıyorduk. En son Ankaragücü maçında 5 golü birden bulmamız iyi bir moral oldu. Bunu da kupada devam ettirmemiz bizi daha mutlu etti. İnşallah önümüzdeki Galatasaray maçında da yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiririz. Bu bizim için çok önemli olacak. Maçın çalışmalarına bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz. Zaten maça birkaç günümüz var. Eksiklerimizi tamamlayıp o şekilde maça hazır olmayı düşünüyoruz. Sakatlarımız var, Cisse belinden bir sakatlık geçirdi. Bu maçta o bizimle maalesef olamayacak. Aynı zamanda sarı kart aldığından dolayı cezalı duruma düşmüş oldu. Bu şekilde hafta sonuna hazırlanıyoruz' dedi.

'KULÜPLER HAKEMLERDEN YAKINIYOR'

Ligde yaşanan hakem hatalarına da değinen Erol Bulut, "Hakem hatalarını hesaba katmamız bir önem taşımıyor. Sonuçta bu hakemlerin işi, onlar da işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. İnşallah bu haftasonu da Galatasaray maçında 2 takıma da aynı ölçüde adil şekilde kararlar alınır. Daha önce yaşadığımız sıkıntıları inşallah bu maçta yaşamayız. Çünkü futbolu da güzelleştirmek lazım. Tek taraflı olduğu zaman öbür takım doğal olarak sıkıntısını dile getiriyor. Dile getiren de çok oldu zaten. İnşallah bundan sonra güzel bir şekilde maçlarımız geçer. Hem de taraftar açısında da bu daha güzel olacaktır. Biz olalım, başka bütün kulüpler olsun, hakem hatalarından yakınıyor. Demek ki her kulübün bu doğrultuda sıkıntıları var. Bunları da hakemler göz önünde bulundurarak, hatalarını minimuma indirip, güzel yönetim sergilemeliler" diye konuştu.

'İLK KEZ DUYUYORUM'

Erol Bulut, bir gazetecinin ‘Cisse’nin Galatasaray’a devre arasında transfer olacağı ve Ankaragücü maçında ise yedek kulübesinden bilerek kart yediği söylentilerinin olduğu’ yönünde sorusuna "Cisse’nin Galatasaray ile adının geçtiğini ilk kez duyuyorum. Sosyal medyada böyle bir şey geziyorsa onu bilemem, her gün takip etmiyorum. Tabii adı geçiyorsa da burada iyi işler başarıyor. Takım, arkadaşları iyi bir şekilde Cisse’ye yardımcı oldu ve ligde 9 golü var. Kulübün ona verdiği katkı çok ve bizim katkımız çok. O da elinden geleni zaten Alanyaspor için yapıyor. Teklifler gelmesi de doğal. Gelen teklifleri de kulüp en iyi şekilde değerlendirir. Ona göre de kararlar verilir. Cisse’nin takıma verdiği katkı ve oynadığı oyundan memnunuz. Karakteriyle zaten takımı neşelendiren bir arkadaşımız. Tabii ufak bir sakatlığı oldu. Onun galiba biraz üzüntüsünü yaşayarak, son maçla ilgili yedek kulübesinde yediği bir sarı kart oldu. Haftasonu Galatasaray maçında ondan dolayı bizimle olamayacak ama sakatlığı da şu an devam ediyor. Sonuçta bir futbolcu eksildiği zaman diğer futbolcu onun yerine girip en iyi şekilde performansını göstermesi gerekiyor. Bunu da Bammou son 2 maçtır en iyi şekilde yapıyor. Eksiklikler olacak, o yüzden kadroda 20-22 kişi yer alıyor" ifadelerini kullandı.