Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

GALATASARAY Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına Lokomotiv Moskova karşısında çıkacak. D Grubu’ndaki mücadele bu akşam saat 22:00’de Türk Telekom Stadı’nda oynanacak…

Maçın yayıncı kanalı için günlerdir süren belirsizlik karşılaşmanın başlamasına saatler kala giderildi. Beinsport Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının başlamasına 5 saat kala canlı olarak yayınlanacağını açıkladı. beINSPORTS, Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını beINSPORT HD1 ve beINSPORTS Haber’den şifresiz olarak yayınlayacağını resmen duyurdu.

Daha önce Şampiyonlar Ligi maçlarının yayıncısı olduğu belirtilen beIN Sports’un kur artışı nedeniyle UEFA ile görüşmelerini son ana kadar sürdürdüğü öğrenildi. Galatasaray maçıyla ilgili tanıtım dahi döndürmeyen beIN Sports’un döviz kurunu sabitlemek için UEFA ile pazarlık halinde olduğu ve maça saatler kala anlaşmanın sağlandığı ifade edildi.

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA!

Galatasaray Türk Telekom Arena’da bu akşam 22.00’de Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Maçı İtalyan hakem G. Rocchi yönetecek. Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını BeinSports Haber ile BeinSports HD 1 şifresiz ve naklen yayınlayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Ozan(Maicon), Serdar, Nagatomo, Mariano, Ndiaye, Fernando, Emre, Rodrigues, Eren, Sinan

LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Höwedes, Corluka, Lysov, Ignatjev, Denisov, Krychowiak, Aleksey M., Anton M., Fernandes, Eder

CEZALI: Smolov (L. Moskova)

SAKAT: Rybus (L. Moskova)

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 06:12