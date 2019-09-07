Galatasaray Lisesi'ne, Fenerbahçeli müdür atandı: Kabul edilemez
Galatasaray Lisesi'ne, Fenerbahçeli olduğu bilinen Prof. Dr. Vahdettin Engin'in atanması sonrası sarı kırmızılı kulüp resmi sitesinden bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz." denildi.
SPOR 07.09.2019, 15:56
GALATASARAY Kulübü, Galatasaray Lisesine yeni atanan müdürün Fenerbahçe taraftarı olduğu gerekçesiyle bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, yapılan atamaya tepki gösterilerek, "Kurucumuz olmasından onur ve gurur duyduğumuz, bununla her zaman iftihar ettiğimiz Galatasaray Lise'mize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması, camiamızı derinden yaralamıştır." denildi.
"DÜZELTİLMESİNİ BEKLİYORUZ"
Açıklamada, "Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Yönetim Kurulunun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez. Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi
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