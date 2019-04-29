Galatasaray liderlik fırsatını tepti!

ATİKER Konyaspor bu sonuçla birlikte 3 puan hasretini 12 maça çıkardı. Yeşil beyazlılar ligdeki son 3 puanını ligin 19'uncu haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek elde etmişti. Sarı kırmızılılar ise en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in Göztepe'ye mağlup olduğu haftada, berabere kalarak haftayı lider kapatma şansını kaybetti.

12'nci dakikada sağ kanattan Zuta'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Muslera topu tek yumrukla uzaklaştırdı. Dönen topu ceza sahası dışında önünde bulan Milosevic'in sert şutu üstten auta çıktı.



17'nci dakikada Diagne'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Feghouli'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



24'üncü dakikada Milosevic'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in yerden etkisiz vuruşunda top, kaleci Muslera'da kaldı.



28'inci dakikada sağ kanattan Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisinde bulunan Fernando topu ıskaladı ve meşin yuvarlak auta çıktı.



45+1'inci dakikada Belhanda'nın pasında Ndiaye topu kafayla Feghouli'ye indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.



57'nci dakikada savunmadan dönen topu ceza sahası dışında önünde bulan Belhanda'nın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



61'inci dakikada Yatabare'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.



65'inci dakikada Belhanda'nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



71'inci dakikada Belhanda'nın kullandığı serbet vuruşta ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



73'üncü dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Muslera güçlükle kornere çeldi.



81'inci dakikada Emre Akbaba'nın ortasına ceza sahası içerisinde topla buluşan Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



90+6'ncı dakikada Feghouli'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



​Karşılaşma 0-0 sona erdi.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye



HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Erdem Bayık (xx)



ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Uğur Demirok (xx), Diagne (xx), Zuta (xx), Jonsson (xx), Jevtovic (xx), Ömer Ali Şahiner (xx) (Dk. 76 Amir Hadziahmetovic x), Milosevic (xx), Fofana (xx) (Dk. 90 Hurtado x), Yatabare (xx) (Dk. 73 Jahovic x)



GALATASARAY: Muslera (xx) - Mariano (xx), Luyindama (xx), Donk (xx), Nagatomo (xx), Ndiaye (xx) (Dk. 79 Selçuk İnan x), Fernando (xx), Feghouli (xx), Belhanda (xx) (Dk. 75 Emre Akbaba x), Onyekuru (xx) (Dk. 75 Mitroglou x), Diagne (xx)



SARI KARTLAR: Uğur Demirok (Atiker Konyaspor) - Fernando (Galatasaray)