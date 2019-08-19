Galatasaray Kulübü Tevfik Fikret'i andı
Galatasaray Kulübü, şair Tevfik Fikret'i vefatının 103. yıl dönümünde andı.
SPOR 19.08.2019, 12:09 Toygar Dim
SARI-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, "Örnek Galatasaraylı, kulübümüzün hami başkanı, Tevfik Fikret'i aramızdan ayrılışının 103. yıl dönümünde sayı ile anıyoruz." denilerek, şunlar kaydedildi:
"Vizyonu ve örnek kişiliği ile 'Fikri hür, vicdanı hür' ilkesiyle, sarı-kırmızı renklere adadığı yüreğiyle, Türk edebiyatına ve sporuna verdiği katkıyla, Cumhuriyetimizin temelinin atılmasındaki rolüyle Tevfik Fikret'in ismini ve yaptıklarını başta Galatasaraylılar olmak üzere nesilden nesile aktarmak boynumuzun borcudur."
Günün Anketi Tümü