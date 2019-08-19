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Galatasaray Kulübü Tevfik Fikret'i andı

Galatasaray Kulübü, şair Tevfik Fikret'i vefatının 103. yıl dönümünde andı.

SPOR 19.08.2019, 12:09 Toygar Dim
Galatasaray Kulübü Tevfik Fikret'i andı
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SARI-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, "Örnek Galatasaraylı, kulübümüzün hami başkanı, Tevfik Fikret'i aramızdan ayrılışının 103. yıl dönümünde sayı ile anıyoruz." denilerek, şunlar kaydedildi:

"Vizyonu ve örnek kişiliği ile 'Fikri hür, vicdanı hür' ilkesiyle, sarı-kırmızı renklere adadığı yüreğiyle, Türk edebiyatına ve sporuna verdiği katkıyla, Cumhuriyetimizin temelinin atılmasındaki rolüyle Tevfik Fikret'in ismini ve yaptıklarını başta Galatasaraylılar olmak üzere nesilden nesile aktarmak boynumuzun borcudur."

#Galatasaray #tevfik #fikret
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