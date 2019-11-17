Galatasaray, Kazımcan Karataş'ı istiyor!

Altay’ın 16 yaşındaki Kazımcan Karataş’a Galatasaray’ın talip olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılılar, bir süredir takip ettikleri genç forvet için İzmir kulübüne resmi teklifte bulundu.



Siyah-beyazlılarda A takımla antrenmanlara çıkan ancak U17 Ligi’nde forma giyip bu sezon 12 gol atan genç oyuncunun bonservis ücreti henüz belirlenmedi. Bu sezon başında 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Kazımcan Karataş, U17 Milli Takımı’nda 3 kez görev aldı.