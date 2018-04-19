Galatasaray Kadınlar EuroCup’ta şampiyon!

FIBA Kadınlar EuroCup’ta mücadele eden Galatasaray, final eşleşmesinin rövanş maçıda deplasmanda Reyer Venezia’ya 72-65 yenilmesine rağmen kupayı müzesine getirmeyi başardı. İlk maçı İstanbul’da 90-68 kazanan Galatasaray evinde elde ettiği avantajı korumayı başardı ve tarihi bir zafere imza attı.
Galatasaray’da Gintare Petronyte 19 sayı ve 11 ribaundla ‘double-double’ yaparak maça damga vururken Kaela Davis ise 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmayı başardı. Davis 21 sayısının yanına 8 de ribaund ekledi. Ev sahibinde ise Riquna Williams’ın 16 sayılık performansı galibiyeti getirdi ancak şampiyonluk için yeterli olmadı.
Daha önce aynı kupayı 2008-2009 sezonunda da müzesine götürmeyi başaran Galatasaray, 2013-2014 sezonunda da kadın basketbolunda Avrupa’nın bir numaralı kupası olan Kadınlar Euroleague’de şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bu zafer sarı-kırmızılıların kadın basketbolunda üçüncü Avrupa şampiyonluğu oldu.
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