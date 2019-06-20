Galatasaray istedi, Beşiktaş kaptı! Anlaşma tamam...

YENİ sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, Adriano'dan boşalan sol bek mevkisine takviye yapmak için kollarını sıvadı.

Bir süredir Bursaspor yönetimi ile genç sol bek Umut Meraş için görüşmelerde bulunan siyah beyazlılar, bugün yapılan görüşmede anlaşmayı gerçekleştirdi. Bonservis bedeli olarak 13 milyon TL üzerinden yapılan anlaşmanın kısa sürede sözleşmeye dökülerek resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. Umut ile de 4 yıl üzerinden sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, genç futbolcuya yıllık 450 bin Euro ödeyecek.

2018-19 sezonu yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılsa da 265 bin euro karşılığında Bursaspor’a transfer olarak 3 yıllık sözleşme imzalayan Umut, Süper Lig kariyerindeki ilk sezonunda 27 lig maçına çıktı ve 2 gole imza attı.