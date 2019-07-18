Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'da

GALATASARAY'ın Fulham'dan kiralık olarak transfer ettiği Fildişi Sahilli futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak. İngiltere Premier Lig'den düşen Fulham'dan ayrılan Ryan Babel'in ardından Seri de sarı-kırmızılıların yolunu tuttu. Bu transferde Didier Drogba'nın da rolünün büyük olduğu ve oyuncuyu kendi başına Galatasaray'a gelmek için ikna ettiği belirtiliyor. Napoli ve Roma gibi dev İtalyan takımlarının radarında olan Afrikalı futbolcu tercihini Cim Bom'dan yana kullandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 10:16