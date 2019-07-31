Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor İstanbul'da!

GENÇ futbolcuyu, İstanbul Havalimanı'nda Galatasaray Kulübü yetkilileri karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Emre Mor, Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "Uzun süredir bekliyordum, sonunda geldiğim için mutluyum. Fatih Terim ile güçlü bir ilişkimiz var. Onunla tekrar çalışacağım için mutluyum. Büyük bir teknik direktör. Antrenmanlara çıkacağım, ardından tek tek maçlara odaklanacağız. Sonrasında eminim başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

Danimarka'da 1997'de dünyaya gelen Emre Mor, futbola Bronshoj Boldklub'de başladı. Lyngby'ye transferinin ardından 2014 senesinde Fransız ekibi Saint-Etienne tarafından denenen futbolcu, 2015 yılında Nordsjaeland'a transfer oldu. Bir yıl sonra Alman takımı Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor, 2017 senesinde de İspanyol ekibi Celta Vigo'ya gitti.

Danimarka Milli Takımı'nın çeşitli yaş gruplarında forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu tercihini A Milli Futbol Takımı'ndan yana kullandı ve ay-yıldızlı formayı 15 kez terletirken 1 gol kaydetti.