Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Sarı kırmızılılarda Linnes'in yabancı sayısı fazlalığı nedeniyle sözleşmesinin dondurulması gündemdeydi. Yeni transferlerden ise Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı'nın listeye dahil edilmemesi dikkat çekti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını 18 Eylül'de Club Brugge ile deplasmanda oynayacak. Galatasaray’ın UEFA’ya bildirdiği 20 kişilik kadroda şu isimler yer aldı: KALECİLER: Fernando Muslera, Okan Kocuk DEFANS: Şener Özbayraklı, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo ORTA SAHA: Jean Michael Seri, Steven Nzonzi, Mario Lemina ,Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Younes Belhanda, Ryan Babel FORVET: Radamel Falcao, Adem Büyük, Florin Andone, Emre Mor