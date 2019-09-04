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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Galatasaray'da Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı.

SPOR 04.09.2019, 17:28
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
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Sarı kırmızılılarda Linnes'in yabancı sayısı fazlalığı nedeniyle sözleşmesinin dondurulması gündemdeydi. Yeni transferlerden ise Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı'nın listeye dahil edilmemesi dikkat çekti.  Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını 18 Eylül'de Club Brugge ile deplasmanda oynayacak.  Galatasaray’ın UEFA’ya bildirdiği 20 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:  KALECİLER: Fernando Muslera, Okan Kocuk  DEFANS: Şener Özbayraklı, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo  ORTA SAHA: Jean Michael Seri, Steven Nzonzi, Mario Lemina ,Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Younes Belhanda, Ryan Babel  FORVET: Radamel Falcao, Adem Büyük, Florin Andone, Emre Mor

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