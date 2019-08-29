banner516

banner470

banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Galatasaray'ın kaderi onun ellerinde! Devler Ligi'nde Hamit sürprizi

Bugün yapılacak olan Şampiyonlar Ligi kura çekiminde takımların yer alacağı gruplar belli olacak. Saat 19.00'da başlayacak olan ve temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekimini Hamit Altıntop ve Sneijder gerçekleştirecek.

SPOR 29.08.2019, 14:09 Melike Temir
Galatasaray'ın kaderi onun ellerinde! Devler Ligi'nde Hamit sürprizi
banner404

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Galatasaray'ın da rakiplerinin belli olacağı grup kuralarının çekiminde sürpriz isimler var.

SNEIJDER, HAMİT VE CECH GRUPLARI BELİRLEYECEK

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi bu akşam saat 19.00'da yapılacak. Galatasaray'ın rakiplerinin de belli olacağı kura çekimini sarı kırmızılı takımın eski oyuncuları Wesley Sneijder ile Hamit Altıntop yanı sıra Petr Cech'in yapacağı bildirildi.Şampiyonlar Ligi'nin 2019-2020 finali Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

#şampiyonlar ligi #Galatasaray #devler ligi #hamit altıntop
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545