Galatasaray'ın Jouse pişmanlığı! Gönderecekler...

Josue de Tuzlaspor maçı sonrasında, "90 dakikalık performansımdan mutlu olduğumu söyleyemem. Yapmam gereken daha çok çalışmak. daha çok mücadele eden bir Josue devam edecek. Şu ankinden daha iyi bir Josue göreceğiz." açıklamasını yapmıştı.
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