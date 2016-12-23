Galatasaray'ın Jouse pişmanlığı! Gönderecekler...

RİEKERİNK'İN genellikle kupa maçlarında görev verdiği Portekizli futbolcunun son olarak Tuzlaspor önündeki kötü futbolu bardağı taşırdı. Yönetimin Porto kulübüyle temasa geçerek Josue'nin devre arasında geri gönderilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

Josue de Tuzlaspor maçı sonrasında, "90 dakikalık performansımdan mutlu olduğumu söyleyemem. Yapmam gereken daha çok çalışmak. daha çok mücadele eden bir Josue devam edecek. Şu ankinden daha iyi bir Josue göreceğiz." açıklamasını yapmıştı.



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