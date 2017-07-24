Galatasaray'ın istediği Feghouli için açıklama!

GALATASARAY adına transferde etkili bir rol oynayan Ahmet Bulut, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada görüşmelerin pozitif devam ettiğini söyledi.

'GÖRÜŞMELER POZİTİF SÜRÜYOR'

Ahmet Bulut, "Görüşmeler şu anda devam ediyor. Net bir şey söylemek doğru olmaz. Pozitif yönde devam ettiğini söyleyebilirim. 1-2 güne her şey netleşir" ifadelerini kullandı.Son gelen bilgilere göre Başkan Dursun Özbek, Sportif Direktör Cenk Ergün ile Fransa'ya çıkarma yapmış ve Sofiane Feghouli'nin menajeriyle görüşülmüştü. Buna göre taraflar 4 milyon Euro yıllık ücret ve 4 senelik sözleşme konusunda anlaşma sağladı.Kulübü West Ham United'la da 4.5 milyon Euro karşılığında anlaşan Galatasaray, transferi hafta içi açıklamayı planlıyor. Cezayirli futbolcunun ise yarın akşam İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrolleri sonrası imzayı atması bekleniyor.