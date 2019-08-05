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Galatasaray'ın gözü Hakan Çalhanoğlu'nda!
İtalyan basını, Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nu Galatasaray’ın istediğini öne sürdü
SPOR 04.08.2019, 18:14 Enes Subaşı
LA Gazzetta dello Sportgazetesi, Milano ekibinin daha önce pek çok kez takımda kalmak istediğini söyleyen 25 yaşındaki yıldız futbolcuyla yollarını ayırmaya hazır olduğunu yazdı.
Haberde Çalhanoğlu için Galatasaray ve RB Leipzig'in devrede olduğu belirtilirken Milan'ın oyuncuyu bonservisiyle almak isteyen kulüplerden 18 ila 20 milyon euroluk bir bedel talep ettiği aktarıldı. Hakan, geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 46 mücadelede fileleri 4 kez havalandırırken 13 de asist kaydetmişti.
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