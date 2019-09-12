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Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın şirketi icralık oldu

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal'ın sahibi olduğu şirketin banka borcu nedeniyle otel olarak faaliyet gösteren, Ortaköy'deki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı icradan satışa çıkarıldı.

SPOR 12.09.2019, 11:24
Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın şirketi icralık oldu
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Ünal Aysal'ın sahibi olduğu şirketin bir bankaya borcu nedeniyle Ortaköy'deki Les Ottomans Hotel olarak faaliyet gösteren 440 milyon TL değerindeki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı icradan satışa çıktı. İhaleye katılmak için bir firma şartname aldı bile. Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre, Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Ünal Aysal bir süredir yaşadığı mali zorlukla gündemdeydi. Özellikle enerji projelerinde sıkıntı yaşayan Aysal'ın borçlu olduğu bankalardan Akbank, değerli bir mülkün icradan satışını talep etti. 

İLK İHALE 7 KASIM'DA

Satışı istenen yer Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı. Söz konusu yalıda Les Ottomans Hotel faaliyet gösteriyor. İcradan satış ihalesi 7 Kasım'da yapılacak. Satışa konu taşınmaz 3 bin 656 metrekare üzerine kurulu.

İLK TEKLİF VEREN FİRMA BELLİ OLDU

İhaleye katılmak üzere şartname alan firmalardan biri SBK Holding AŞ. Şirket ihale için 88 milyon liralık teminat mektubu aldı.

#Galatasaray #Ünal Aysal #icra #Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı
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