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Galatasaray'ın Emre inadı

Bu yıl sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren, attığı ve attırdığı gollerle de taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Emre Akbaba, Galatasaray'ın radarından bir türlü çıkmıyor

Galatasaray'ın Emre inadı

Bu yıl sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren, attığı ve attırdığı gollerle de taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Emre Akbaba, Galatasaray'ın radarından bir türlü çıkmıyor

07 Kasım 2017 Salı 23:45
Galatasaray'ın Emre inadı
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AYTEMİZ Alanyaspor'da harikalar yaratan ve bu sezon 11 lig maçında 5 gol, 4 asistle oynayan Emre Akbaba'nın, Galatasaray'ın transfer listesinin en başında olduğu öne sürüldü. Selçuk İnan'dan istediği verimi alamayan, orta saha ve forvet arkasında zaman zaman sıkıntı yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un yönetime rapor verdiği ve Emre'yi ısrarla takımda görmek istediği öğrenilirken, sarı kırmızılı yönetimin de Lucescu tarafından 2. kez A Milli Takım'a davet edilen 25 yaşındaki futbolcu için milli arada nabız yoklayacağı, turuncu yeşilli yönetime Ryan Donk+2 milyon Euro para teklifi yapacağı iddia edildi. Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor yönetiminin devre arasında Emre Akbaba için gelecek olası bir transfer teklifine ise ne yanıt vereceği merakla bekleniyor. 

SUSİC KALMASINDAN YANA

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, ismi devlerle anılan Emre Akbaba'nın sezon sonuna kadar takımda kalmasını istiyor. Akhisar maçının ardından yapılan basın toplantısında Emre ile ilgili yöneltilen bir soruya 'Kalmasını isterim' cevabını veren Boşnak teknik adam, "Emre Akbaba sezon başından beri takımımızın en iyi oyuncularından biri. Onun milli takıma çağrılmasına çok sevindim. Tahmin ediyorum hocası ona bir maçta görev verecektir. Emre her takımın isteyebileceği bir oyuncu ancak ben kendi adıma sezon sonuna kadar kalmasını çok isterim. Bazen bizim elimizde olmayan şeyler oluyor. Benim fikrim Emre'nin bu seneyi bitirip, biraz daha hazır olarak gitmesidir" ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
Emre AkbabaGalatasaray
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