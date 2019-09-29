Galatasaray'ın derbi hasılatı 11 milyon TL
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde ürün satışından 5 milyon TL, bilet ve localardan ise 6 milyon TL kazanarak bu kritik mücadeleyi önemli bir gelirle kapattı
SPOR 29.09.2019, 10:05
GALATASARAY, 0-0 biten Fenerbahçe derbisinde kasasını doldurdu. Sarı- kırmızılılar dev derbi öncesi kulüp mağazasındaki ürün satışından 5 milyon TL'lik önemli bir gelir elde etti.
Sarı-kırmızılı kulüp, bilet ve loca satışlarından ise 6 milyon TL elde ederek toplamda 11 milyon TL'yi kasasına koydu. Derbiyi önemli bir gelirle kapatmayı bildi.
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G.Saray ve F.Bahçe arasında oynanan dev derbiyi 51 bin 663 biletli taraftar izledi. Bu seyirci sayısı Galatasaray'ın ev sahipliği yaptığı Türk Telekom Stadı'ndaki en yüksek seyirci sayısı olarak kayıtlara geçti.
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