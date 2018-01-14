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Galatasaray'ın Antalya kampında eğlenceli görüntüler

Devre arası kampı için Antalya’da bulunan Galatasaray’da teknik ekip ile basın mensupları maç yaptı

Galatasaray'ın Antalya kampında eğlenceli görüntüler

Devre arası kampı için Antalya’da bulunan Galatasaray’da teknik ekip ile basın mensupları maç yaptı

14 Ocak 2018 Pazar 08:55
Galatasaray'ın Antalya kampında eğlenceli görüntüler
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DEVRE arası kampı için Antalya’da bulunan Galatasaray’da teknik ekip ile basın mensupları maç yaptı.

Sarı-kırmızılı ekibin Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’nde kampta bulunduğu otelin sahasında sekizer kişilik takımlar halinde oynanan maçta, teknik ekipte teknik direktör Fatih Terim de yer aldı. Mücadeleyi teknik ekip 14-5 kazandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, attığı 3 golle galibiyette önemli rol aldı. Teknik ekipte Ümit Davala ve Mert Çetin üçer, Hasan Şaş ve Levent Şahin ikişer, Fadıl Koşutan ise bir gol kaydetti.

Basın mensuplarının gollerini ise Türkiye gazetesinden Burhancan Terzi (3), TRT Spor’dan Volkan Kılıç ve Doğan Haber Ajansından Serhan Türk attı.

Maçı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı ekibin eski golcüsü Johan Elmander de izledi.

Kaynak: Fanatik

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