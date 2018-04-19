Galatasaray'ın Alanya kadrosuna Tolga Ciğerci alınmadı

GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç için bugün Alanya'ya gidecek. Fatih Terim, Akhisarspor maçında büyük tepki çeken Tolga Ciğerci ve Maicon'u kamp kadrosuna almadı.

15.30'da Alanya'ya hareket edecek olan sarı - kırmızılılar, bu akşam saat 18.00'de Alanya'da bir antrenman gerçekleştirecek. Galatasaray karşılaşma öncesi son çalışmasını Cuma günü saat 18.00'de Alanya'da yapacak.

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera

Cedric Carrasso

Eray İşcan

Batuhan Şen

Serdar Aziz

Ahmet Çalık

Jason Denayer

Yuto Nagatomo

Iasmin Latovlevici

Mariano

Martin Linnes

Fernando Reges

Ryan Donk

Selçuk İnan

Younes Belhanda

Yasin Öztekin

Garry Rodrigues

Sofiane Feghouli

Sinan Gümüş

Eren Derdiyok

Bafetimbi Gomis

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