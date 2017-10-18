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Galatasaray'ın 7 genç futbolcusuna şok haber

Galatasaray'ın geleceği olarak gösterilen ve bu sezon profesyonel sözleşme imzalanan 7 milli futbolcu U21 takımından U19 takımına düşürüldü. A takıma yükselmeyi bekleyen futbolcular bu haberle sarsıldı

Galatasaray'ın 7 genç futbolcusuna şok haber

Galatasaray'ın geleceği olarak gösterilen ve bu sezon profesyonel sözleşme imzalanan 7 milli futbolcu U21 takımından U19 takımına düşürüldü. A takıma yükselmeyi bekleyen futbolcular bu haberle sarsıldı

18 Ekim 2017 Çarşamba 19:39
Galatasaray'ın 7 genç futbolcusuna şok haber
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YUNUS Akgün, Recep Gül, Atalay Babacan, Ramazan Emirhan Civelek, Ozan Kabak, Melih Gökçimen, Abdussamed Karnuçu... 2000 doğumlu ve U17 Milli Takımı'nda forma giyen Galatasaraylı futbolcular.
 
Bu 7 futbolcu ve 2000 yaş grubu Fatih Terim döneminde büyük araştırmalar ve scout çalışmaları sonucunda Galatasaray takımına kazandırıldı. Türkiye U17 Milli Takımı, son Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kalınca Galatasaray bu futbolcular ile profesyonel sözleşme imzaladı. 
 
Galatasaray'ın geleceği olarak gösterilen 7 futbolcu sezon başında A Takım kampına götürüldü. A Takım kadrosuna bu güne kadar çok fazla alınmayan oyuncular daha sonra U21 takımına gönderildi. U21 takımı forması giyen ve zaman zaman A takım ile idmanlara çıkan futbolcular, U17 Dünya Kupası'nda Milli Takım'ın aldığı kötü sonucun ardından U19 takımına gönderildiler.
 
Futbolcular şokta!
 
Sezon başında 3'er yıllık sözleşme imzalanan ve A Takım kadrosunda şans bulmayı bekleyen 7 futbolcu bu kararla sarsıldı. Genç yenetekler bu sezon U19 takım forması giymek zorunda kalacak. Galatasaray bu futbolcularla profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra asgari ücret ödemeye başlamıştı.
 
Geriye gittiler...
 
Türkiye U17 Mayıs-Nisan 2017’de Avrupa Şampiyonasında Yarı final’de İngiltere'ye 2-1 kaybetmişti. İngiltere'nin futbolcuları Reserve League’de oynuyor, hatta Jadon Sancho Dortmund’a 9 milyon Euro'ya transfer oldu. Altınordu ise Türkiye U17 kalecisi Berke Özer’i A Takım’da ilk 11’de oynatıyor.
 

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