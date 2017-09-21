Galatasaray ilk 5 haftada, geçtiğimiz bütün yılı solladı

YENİ sezon öncesi transferde kesenin ağzını açan Galatasaray, oynanan güzel futbolla yatırımlarının karşılığını da almaya başladı. Takımın iyi gitmesiyle birlikte yeniden taraftarını Türk Telekom Stadı'na çekmeyi başaran Sarı-Kırmızılılar, mali açıdan da kasasını doldurmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 18 bin kombine satan Cimbom, localar ve tek maçlık bilet gelirleriyle sezonun tamamında 67 milyon TL kazanmıştı. Bu sezon talep patlaması yaşanırken, 39 binden fazla kombine satıldı. Localar ve tek maçlık bilet gelirler de eklenince, henüz ligin başında 70 milyon TL'yi geçen Galatasaray, tribün gelirleri açısından şimdiden geçen sezonu solladı. Bu durum Dursun Özbek yönetiminin yüzünü güldürdü.

BONSERVİSLER TRİBÜNDEN

Maddi anlamda rahatlamaya başlayan yönetim, sezon sonuna kadar sadece kombine, loca ve tek maçlık biletlerin toplamı olarak kasaya 125 milyon TL koymayı hedefliyor. Bu hedef tutturulursa, transferde yabancı oyuncuların bonservislerine harcanan toplam 40 milyon Euro'nun önemli bir bölümü daha ilk sezondan kasaya girmiş olacak.