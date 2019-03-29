Galatasaray ile anlaştı! Futbolcunun kendisi açıkladı

BİR dönem Fenerbahçe formasını terleten ve son olarak Akhisarspor'da Safet Susic'in ekibinde yer alan Fevzi Layiç, eski öğrencisi Fatih Öztürk hakkında açıklamalarda bulundu.

"FATİH ÖZTÜRK ANLAŞTIKLARINI SÖYLEDİ"

Fevzi Layiç, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Fatih Öztürk'ü Akhisarspor'a inanarak ve güvenerek transfer ettik. Fatih'in transferini sıfır maliyete bitirdik. Bundan 10 gün önce Fatih ile telefonda konuştum, Galatasaray'ın kendisine ilgisinin olduğunu ve söz kestiklerini söyledi. Fatih Öztürk, Galatasaray'a transfer olabilir" ifadelerini kullandı.

"ADEM LJAJIC, BEŞİKTAŞ'TA KALIR"

Kuzeni Adem Ljajic'in Beşiktaş'ta kalacağını düşündüğünü ifade eden Fevzi Layiç, "Ljajic, Beşiktaş'a kiralık olarak geldi. Beşiktaş sezon sonunda Ljajic'in sözleşmesini 6 milyon euro'ya uzatabiliyor. Ljajic'ten Şenol Güneş ve ekibi memnun. Ben, gelecek sezon Adem Ljajic'in Beşiktaş'ta kalacağını düşünüyorum" dedi.