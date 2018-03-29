Galatasaray idmanındaki gerginlik çabuk bitti

SPOR Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın antrenmanında Tolga Ciğerci ve kaleci Carrasso arasında gerginlik yaşandı.
GOL SONRASI TOLGA'YA KIZDI
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın dünkü idmanında kısa bir gerginlik yaşandı. Sarı-kırmızılıların yedek kalecisi Carrasso, çift kale maçta yediği bir golden sonra Tolga Ciğerci'ye tepki gösterdi. Tolga'ya hatası nedeniyle kızıp, "Golü senin yüzünden yedim" diyen Fransız file bekçisini arkadaşları sakinleştirdi.
İDMAN SONUNDA BARIŞTILAR
Carrasso ile Tolga idman sonunda ise birbirlerine sarılarak barıştı. Bu arada teknik direktör Fatih Terim yanına kadar giderek Carrasso'ya moral verdi.
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