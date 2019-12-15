Galatasaray için bomba Gökhan Gönül iddiası!

FANATİK'TEN Süleyman Hatısaru'nun haberine göre Galatasaray, Gökhan Gönül’ü gündemine aldı. Beşiktaş yönetimi, Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül’le masaya oturdu. Siyah-Beyazlı ekipten yıllık 1 milyon 875 bin Euro ücret alan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncuya 1 milyon 100 bin Euro teklif edildi. Beşiktaş ile uzlaşamayan Gökhan için bu gelişmenin ardından Galatasaray’ın devreye girdiği öğrenildi.



İhtimal var



Sezon sonu transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray; Gökhan’a yıllık 1 milyon 800 bin Euro ücret ve 2+1 yıllık sözleşme önerdi. Gökhan’ın da bu öneriye sıcak baktığı ifade ediliyor.



Mariano yolcu



Bu sezon Beşiktaş’ta 12 maçta forma giyen ve 1 gol, 2 asistlik performansla oynayan Gökhan Gönül 34 yaşında. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mariano’ya yeni kontrat önermeyen Aslan’ın Gökhan Gönül’le devre arasından sonra son görüşmeyi yapıp işi bitireceği öğrenildi.

