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Galatasaray iç sahada rakipsiz

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı 16 maçta 46 puan toplayarak, son 12 sezonda en iyi iç saha performansını sergileyen ekip oldu.

Galatasaray iç sahada rakipsiz

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı 16 maçta 46 puan toplayarak, son 12 sezonda en iyi iç saha performansını sergileyen ekip oldu.

01 Mayıs 2018 Salı 12:21
Galatasaray iç sahada rakipsiz
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Spor Toto Süper Lig'de derbi maçta Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, son yılların en başarılı iç saha performansını sergileyen takım oldu.

Beşiktaş karşısında elde ettiği galibiyetle Türk Telekom Stadı'ndaki puanını 46'ya çıkartan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 12 sezonda iç sahada en fazla puan elde eden ekip olmayı 16 maçta başardı.

Galatasaray, şampiyon olduğu 2005-2006 sezonunda taraftarı önündeki 17 müsabakada 46 puan kazanırken, sonraki sezonlarda hiçbir takım evindeki maçlarda bu puana ulaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, 33. haftada sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçı kazandığı takdirde bu sezon iç sahadaki puanını 49'a çıkaracak.

Puanların yüzde 70'i iç sahada

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki puanlarının çok büyük bölümünü taraftarı önünde elde etti.

Süper Lig'de 66 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı maçlarda 46 puan topladı.

Taraftarı önündeki 16 maçtan 15 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, puanlarının yüzde 70'ini bu müsabakalarda kazandı.

Galatasaray, kötü bir performans sergilediği 15 deplasman maçında ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda 20 puan alabildi.

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Son Güncelleme: 01.05.2018 10:25
Anahtar Kelimeler:
Spor TotoSüper LigGalatasarayGalatasaray Iç Sahada Rakipsiz
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