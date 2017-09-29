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Galatasaray'ı eleyen Östersunds grup lideri

Sezon başında Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi'nden eleyerek gruplara kalan Östersunds FK, J Grubu'nda 2'de 2 yaparak liderliğe yerleşti

Galatasaray'ı eleyen Östersunds grup lideri

Sezon başında Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi'nden eleyerek gruplara kalan Östersunds FK, J Grubu'nda 2'de 2 yaparak liderliğe yerleşti

29 Eylül 2017 Cuma 09:40
Galatasaray'ı eleyen Östersunds grup lideri
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1996 yılında kurulan ve tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden İsveç ekibi Östersunds FK, UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansı ile dikkat çekiyor. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray ile karşılaşan İsveç temsilcisi, evinde 2-0 kazanmış, İstanbul'dan ise 1-1'lik beraberlik ile ayrılarak bu kupayı müzesinde bulunduran sarı-kırmızılıları elemişti. Galatasaray'ı eleyerek dikkat çeken Östersunds FK, bir sonraki turda Lüksemburg'dan Fola Esch'i, play-off turunda ise Yunan ekibi PAOK'u eleyerek gruplara kalma başarısı gösterdi.
İlk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başaran İsveç ekibi; Zorya Luhansk (Ukrayna), Athletic Bilbao (İspanya) ve Hertha Berlin (Almanya) ile J Grubu'nda yer aldı. Grubun ilk maçında deplasmanda Zorya Luhansk ile karşılaşan Östersunds FK rakibini 2-0'la geçti. İkinci grup maçında ise dün Hertha Berlin'i konuk eden Östersunds FK, 22. dakikada Brwa Nouri'nin penaltıdan kaydettiği golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve 2'de 2 yaptı.
J Grubu'nda Zorya Luhansk'ın 3, Athletic Bilbao ve Hertha Berlin'in ise 1'er puanı bulunuyor. 

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayUEFA Avrupa LigiÖstersunds FK
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