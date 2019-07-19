Galatasaray, hazırlık maçında RB Leipzig'e yenildi

Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ilk hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'e 3-2 mağlup oldu

Galatasaray, hazırlık maçında RB Leipzig'e yenildi
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Avusturya'da yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sezonun ilk hazırlık maçında RB Leipzig ile karşılaştı. Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan müsabakada Galatasaray, yeni transferi Babel'in ayağından bulduğu golle 28'inci dakikada öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya çok iyi bir başlangıç yapan Alman ekibi, 57'de Halstenberg, 58'de Poulsen ve 59'da Augustin'in golleri ile 3-1 öne geçti. Mücadelenin 89'uncu dakikasında Babel bir kez daha sahne alırken, maçın skorunu tayin eden golü kaydetti: 3-2.

Yeni transferler Şener Özbayraklı, Ozormwafor, Jimmy Durmaz, Babel ve Adem Büyük ilk kez sarı kırmızılı formayla maça çıktı.

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