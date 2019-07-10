Galatasaray forması giyen Yusuf Erdoğan'a Terim vetosu

Yeni sezonda Galatasaray'a transfer olmasına kesin gözüyle bakılan hatta sarı kırmızılı ekibin formasını giyerek poz bile veren Yusuf Erdoğan'ın Kasımpaşa'ya transfer olması bekleniyor.

Galatasaray forması giyen Yusuf Erdoğan'a Terim vetosu
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GELECEK sezon için kadro çalışmalarını sürdüren ve takıma takviyeler yapan Galatasaray'dan sürpriz bir karar geldi. Galatasaray ile el sıkışan hatta parçalı formayı giyip poz bile veren Yusuf Erdoğan'ın transferi Fatih Terim'in vetosu nedeniyle iptal olmuştu. Bursaspor ile sözleşmesini fesheden tecrübeli yıldızın Kasımpaşa'ya imza atması bekleniyor. Yusuf Erdoğan geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 2 gol atıp, 2 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 900 bin euro...

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