Galatasaray-Fenerbahçe maçında gülen çıkmadı!

SÜPER Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray büyük derbide karşı karşıya geldi.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
Fenerbahçe-Galatasaray maçında hakem Bülent Yıldırım düdük çaldı.
Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncusu Alex de Souza, sarı-lacivertli ekibi desteklemek için stada geldi. Geçtiğimiz günlerde kitabını imzalamak üzere Türkiye'ye gelen Alex de Souza, basketbol maçından sonra futbol maçına da gelerek takıma destek verdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı futbolcuya sevgi gösterilerinde bulunurken 'I love you Alex' tezahüratları yaptılar.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar koreografi şov gerçekleştirdi. Tribünlerde bulunan tüm Fenerbahçeli taraftarlar, ellerinde bulunan sarı-lacivertli kartonları kaldırdı. Daha sonra ligde sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'nin sahasında son galibiyetinin 1999 yılında olduğunu belirtti. Açılan dev pankartta ''Gelenekte 19'uncu yıl' ve altında 'Yönetmen Fenerbahçe' yazısı yer aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar daha sonra 3 boyutlu kanarya ve aslan figürlü koreografi gerçekleştirdi.
FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY KAREOGRAFİSİ
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan derbi 6 yıl sonra aynı gün ve aynı teknik direktörlerle oynandı.
6 sene önce yine Aykut Kocaman ve Fatih Terim’in takımların başında olduğu 17 Mart 2012’de oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisi 2-2 beraberlikle sonuçlanmış ve maçı da Bülent Yıldırım yönetmişti. Müsabakada sarı-lacivertliler Mousa Sow ve Alex de Souza'nın golleri ile 2-0 öne geçerken, sarı-kırmızılılar ise Johan Elmander ve Hakan Balta'nın golleri ile skoru 2-2 yapmıştı.
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