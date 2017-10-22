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Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 9. haftasına lider giren Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Galatasaray - Fenerbahçe maçının saati yaklaşırken heyecan artıyor. İşte derbi öncesi son gelişmeler... Fenerbahçe'de Soldado'nun forvette oynaması beklenirken, Aykut Kocaman Vincent Janssen tercihinde bulundu

Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 9. haftasına lider giren Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Galatasaray - Fenerbahçe maçının saati yaklaşırken heyecan artıyor. İşte derbi öncesi son gelişmeler... Fenerbahçe'de Soldado'nun forvette oynaması beklenirken, Aykut Kocaman Vincent Janssen tercihinde bulundu

22 Ekim 2017 Pazar 17:37
Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11'ler belli oldu!
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SÜPER Lig’in 9’uncu haftasındaGalatasaray ile bugün saat 19.30’da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe’de, mücadeleyi deplasman tribününden takip edecek olan taraftarlar, Ülker Stadyumu çevresinden kaldırılan otobüslerle Türk Telekom Stadı'na ulaştı. 
Sarı-lacivertli taraftarları 35 otobüs Türk Telekom Stadyumu’na götürürken, otobüse binişte yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Tüm sarı-lacivertli taraftarlar aramadan geçirilirken, Passolig kart ve bilet kontrolü yapıldı, Passolig kartı olmayanlar otobüse alınmadı.
KADROLAR:
Galatasaray: Muslera, Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Mariano, Fernando, Tolga, N'Diaye, Feghouli, Belhanda, Gomis
Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Janssen
GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. 22 Ekim Pazar günü saat 19.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı takip edilebilecek. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadelede Bahattin Duran ve Tarık Ongun yardımcılıkları üstelenecek.
Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta 11ler belli oldu
FENERBAHÇE TARAFTARI TÜRK TELEKOM STADI'NA ULAŞTI
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinin oynanacağı Türk Telekom Stadı'na geldi. Ülker Stadyumu çevresinden kaldırılan 35 otobüsle Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıkan Sarı-lacivertli taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri altında stada getirildi.
TARAFTARDAN FEGHOULİ'YE SÜRPRİZ
Galatasaray taraftarı Feghouli için özel bir pankart hazırladı. Cezayirli oyuncunun gol sevincinin resmedildiği ve üzerinde 'Elhamdülilillah' yazan sarı-kırmızı renklerdeki pankart bugün derbide sergilenecek.
AYKUT KOCAMAN'DAN GALATASARAY'A 14 GOL
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerde futbolculuk döneminde Galatasaray'a karşı 37 maçta forma giydi. Kocaman bu müsabakalarında 34'ünde ilk 11'inde forma giydi. Aykut Kocaman, bu karşılaşmalarda 14 kez sarı-kırmızılıların filelerini havalandırdı.
Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta 11ler belli oldu
TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDAKİ 9. FENERBAHÇE DERBİSİ
Galatasaray, Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumu'nda 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.
Galatasaray, pazar günü oynayacağı Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu'nda 8 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, sarı-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 1 maçta ise galip taraf çıkmadı. Yeni stadındaki ilk derbiyi 8 Mart 2011 tarihinde Fenerbahçe ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Geride kalan 8 müsabakada sarı-kırmızılılar 10, sarı-lacivertliler de 8 gol kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigFenerbahçeSoldado
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