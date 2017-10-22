Galatasaray Fenerbahçe derbisi sona erdi

GALATASARAY, son oynadığı lig maçı olan Atiker Konyaspor mücadelesinde Denayer - Maicon ikilisiyle sahaya çıkarken, kısa süreli bir sakatlık yaşayan Serdar Aziz, Fenerbahçe karşısında yeniden formasına kavuştu. Milli oyuncu, Geçtiğimiz hafta ilk 11'de başlayan Latovlevici yerine kadroya dahil olurken, Garry Rodrigues yerine de sakatlığı geçen Tolga Ciğerci tekrardan ilk 11'e döndü.

FENERBAHÇE'DE KAZANAN KADRODAN TEK DEĞİŞİKLİK

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman, son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk 11'inden tek değişikliğe gitti. Kocaman, geçtiğimiz hafta ilk 11'de başlayan Roberto Soldado'nun yerine, yeni transferlerden Vincent Janssen'i tekrardan ilk 11'e dahil etti. Öte yandan Nabil Dirar, mide rahatsızlığı olmasına rağmen bugünkü maçın ilk 11'inde yer aldı.

Galatasaray'ın taraftar grubu 'ultrAslan', Fenerbahçe mücadelesi öncesi 3 boyutlu bir koreografi hazırladı.

SON MAÇTA KAZANAN FENERBAHÇE

Galatasaray ile Fenerbahçe, son olarak 23 Nisan 2017'de Süper Lig 28'inci hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele, Josef de Souza'nın 90'ıncı dakikada kaydettiği golle 1-0 Fenerbahçe lehine sonuçlanmıştı. Aynı zamanda geçen sezon ligin ilk yarısında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi de sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı.

İKİ EKİP SÜPER LİG'DE 121'İNCİ KEZ KARŞILAŞIYOR

Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün oynanacak mücadele ile 121'inci kez Süper Lig'de karşı karşıya gelmiş olacak. Oynanan 121 maçın 50'sinde gülen taraf Fenerbahçe olurken, 33 kez Galatasaray kazandı ve 37 maç beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın evinde oynanan 60 lig maçında ise 23 kez Galatasaray, 15 kez Fenerbahçe galip geldi. 22 maç ise beraberlikle tamamlandı.

GALATASARAY LİGDE 12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray'ın ligde oynadığı son 12 maçta galibiyet yüzü görmedi. Geçen sezon ligde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, bu sezon çıktığı 8 maçta ise 7 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Çıktığı son 12 lig maçında 11 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray, bu seriyle Igor Tudor dönemindeki en uzun galibiyet serisine ulaştı.

SERDAR AZİZ SAKATLANDI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin henüz başında sakatlık geçiren Serdar Aziz, 19'uncu dakikada yerini Iasmin Latovlevici'ye bıraktı. Geçen hafta sakatlığından dolayı forma giyemeyen milli oyuncu, bu hafta 3'lü savunmanın solunda görev aldı ancak sakatlığından dolayı mücadeleyi tamamlayamadı.

TUDOR'UN PLANI BOZULDU

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe karşısına 3'lü savunma ile çıktı. Bu sezon içinde ilk kez bunu deneyen Hırvat teknik adam, Serdar Aziz'in sakatlanmasının ardından oyuna Iasmin Latovlevici'yi alarak tekrardan takımın ilk 8 hafta oynadığı sisteme dönüş yaptı.

AMPUTE MİLLİ FUTBOL TAKIMI TT STADYUMU'NDA

Finalde İngiltere'yi mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, Türk Telekom Stadyumu'nda derbiyi izlemek için yerini aldı. Mücadelenin devre arasında sahaya çıkan millilere, taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Türk Telekom Stadyumu tribünlerinden "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sesleri yükselirken, ay-yıldızlılar taraftarlar için üçlü çektirdi.

