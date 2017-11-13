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Galatasaray Emre Akbaba'dan vazgeçmiyor

Devre arası transfer sezonunda Emre Akbaba için Alanyaspor’un kapısını çalmaya hazırlanan Galatasaray yönetiminin, Başkan Çavuşoğlu ile ön görüşme yaptığı iddia edildi

Galatasaray Emre Akbaba'dan vazgeçmiyor

Devre arası transfer sezonunda Emre Akbaba için Alanyaspor’un kapısını çalmaya hazırlanan Galatasaray yönetiminin, Başkan Çavuşoğlu ile ön görüşme yaptığı iddia edildi

13 Kasım 2017 Pazartesi 22:49
Galatasaray Emre Akbaba'dan vazgeçmiyor
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YOUNES Belhanda’ya alternatif bir isim arayan ve teknik direktör Igor Tudor’un verdiği listeye göre hareket etmeye çalışan sarı kırmızılı yönetimin Emre Akbaba için Alanyaspor’un kapısını çaldığı iddia edildi. Emre için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile masaya oturduğu, fakat Çavuşoğlu’nun Emre için Yasin Öztekin, Sinan Gümüş ve 2 milyon Euro talep etmesi üzerine görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği öne sürüldü. Emre Akbaba’nın, Faslı 10 numara Belhanda’dan daha yetenekli ve daha iyi bir futbolcu olduğunu düşünen Alanyaspor cephesinin Yasin–Sinan ve 2 milyon Euro’dan geri adım atmadığı ve Galatasaray’ın da bu talep üzerine düşünmek için süre istediği de iddialar arasında. 
Bu sezon Alanyaspor formasıyla 12 maça çıkan 25 yaşındaki Emre Akbaba 5 gol, 3 asist yaptı. Gösterdiği başarılı performansla bir hayli ön plana çıkan sol ayaklı 10 numara, milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu’nun da ilgisini çekmiş, oyuncu hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilmişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Emre AkbabaAlanyaspor’
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