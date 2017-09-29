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Galatasaray devre arası kampı için Alanya'ya gelecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'da Dernekler Birlik toplantısında devre arası kampını Alanya'da yapacaklarını açıkladı. Başkan Özbek toplantıda kulübü Alanya'ya davet eden Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu'na devre arası kampı için Alanya'ya gelecekleri sözünü verdi

Galatasaray devre arası kampı için Alanya'ya gelecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'da Dernekler Birlik toplantısında devre arası kampını Alanya'da yapacaklarını açıkladı. Başkan Özbek toplantıda kulübü Alanya'ya davet eden Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu'na devre arası kampı için Alanya'ya gelecekleri sözünü verdi

29 Eylül 2017 Cuma 16:59
Galatasaray devre arası kampı için Alanya'ya gelecek
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 ALANYA Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in başkanlık yaptığı Dernekler Birliği toplantısına katıldı. İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda Alanya'nın yanı sıra 20 ayrı taraftar derneği başkanı da hazır bulundu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Yönetim Kurulu üyesi Alp Narman, Galatasaray Taraftarları Dernekler Birliği üyeleri ile İstanbul'da bir restoranda yemekli toplantı düzenledi. Toplantıya Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu'da katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğa odaklandıklarını ve mutlak suretle şampiyon olacaklarına dikkat çekti. Galatasaray'ın sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük sivil toplum kurumu olduğunu ifade eden Özbek, "Galatasaray bir dünya markası olarak gelişmekte ve büyümekte. Galatasaray’ımız sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük sivil toplum kurumu. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının toplumlara vermek istediği mesajlar her zaman olmuştur. Galatasaray’da bunun her zaman öncülüğünü yapmıştır. Bu anlamda siz taraftarlar derneği başkanlarımıza da çok görev düşüyor" dedi.
Toplantının ardından Başkan Özbek'le görüşen Cevdet Zamanoğlu, takımı kamp için Alanya'ya davet etti. Başkan Özbek ise kamp için Alanya'ya gelecekleri sözünü verdi.

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayDursun ÖzbekCevdet Zamanoğlu
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