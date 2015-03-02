Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'ye iki şok birden

02 Mart 2015 Pazartesi 15:15
FENERBAHÇE'DE bir süredir sakat olan Alper Potuk ve Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray maçına yetişemiyor.Sarı lacivertli takımda 2 haftadır takımdan uzak kalan Alper Potuk'un Galatasaray maçında oynatılması için büyük bir çaba harcanmıştı. Ancak, sağlık ekibinin bütün çabalarına rağmen genç futbolcuda yeterli iyileşme görülmedi. Bir mucize olmadığı taktirde Alper'in Galatasaray derbisinde oynaması imkansız.Alper Potuk’un yanı sıra Hasan Ali’nin de Galatasaray maçında forma giymesi mümkün gözükmüyor.
Kaynak: Hürriyet
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Son Güncelleme: 02.03.2015 14:20