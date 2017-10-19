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Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

19 Ekim 2017 Perşembe 20:50
Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü
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FLORYA Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor’un yönetimindeki antrenman, ilk bölümde yapılan çeşitli ısınma oyunlarıyla başladı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, antrenmanın devam eden kısmını hücum organizasyonları üzerine ayırdı. Ardından topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. Son bölümdeki taktik varyasyonların denendiği çift kale maç sonrasında antrenman tamamlandı.
 
Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.15’te Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayDerbi HazırlıklarıSüper Lig
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