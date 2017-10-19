Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü

FLORYA Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor’un yönetimindeki antrenman, ilk bölümde yapılan çeşitli ısınma oyunlarıyla başladı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, antrenmanın devam eden kısmını hücum organizasyonları üzerine ayırdı. Ardından topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. Son bölümdeki taktik varyasyonların denendiği çift kale maç sonrasında antrenman tamamlandı. Galatasaray , Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.15’te Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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