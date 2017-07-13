Galatasaray'dan taraftarlarına uyarı

GALATASARAY'IN resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan bildiride, "UEFA tarafından 4 Kasım 2014 tarihinde oynanan Borussia Dortmund maçının ardından kulübümüze ertelemeli olarak verilen saha kapama cezasının yeniden yürürlüğe girmemesi adına, Östersunds karşılaşması öncesi ve süresince ses bombası, meşale ve benzeri maddelerin kullanılmaması önemle rica olunur" denildi.

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