Galatasaray'dan taraftara açık idman!

GALATASARAY, Beşiktaş derbisi öncesinde taraftara açık idman yapılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Galatasaray, şampiyonluk yolunda bir kez daha taraftarı ile buluşuyor. Takımımız deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 1 Aralık Cumartesi günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 19.05’te Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirecek.



Biletler GSSTORE’larda



- Taraftarlarımız 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında İstanbul'daki GSSTORE'lardan yapacağı minimum 19.05 TL'lik alışverişle antrenmanı tribünden izleme hakkına sahip olabilecek.



- Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu bileti alan taraftarlarımız da 1 Aralık Cumartesi günü yapılacak antrenmanı takip edebilecek.



- Kombineler taraftara açık antrenmanı izlemek için geçerli olacak. (VIP dahil)



- Kombine sahibi taraftarlarımız da 1 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek antrenmanı izleme şansı yakalarken dileyen kombine sahipleri dilerlerse bir başka kişiye ya da kulübe (ücretsiz) hakkını devredebilecek.



- Kombine sahipleri, kombinesinin bulunduğu tribünde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecek.



- Yerler numarasız olacak.

